رياضة | فرمان الخطيب يعيد رمضان صبحي لمباريات الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرمان الخطيب يعيد رمضان صبحي لمباريات الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد رمضان صبحي لاعب فريق الأهلي للمشاركة في مباريات القلعة الحمراء من جديد عقب غيابه عن مباراة بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز.

وتغيب رمضان صبحي عن مباراة بيراميدز بحجة شد في العضلة الأمامية ثم عاد ليشارك في تدريبات الأهلي وجزء من مباراة المصري البورسعيدي.

ويشعر رمضان صبحي بحالة من الغضب بسبب قرارات محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بخصم نسبة 10% من قيمة عقود لاعبي الفريق الأحمر بسبب الخروج من دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز الجنوب إفريقي بالإضافة إلى تجميد مستحقات لاعبي الفريق لحين تحسن النتائج.

وجاءت مشاركة رمضان صبحي في مباراة المصري والتراجع عن حالة التمارض السياسي بسبب فرمان الخطيب بتعويض الخصومات التي وقعت على اللاعبين بصرف مكافأت ضخمة في حالة استعادة نغمة الانتصارات والفوز ببطولة الدوري الممتاز.