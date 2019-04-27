رياضة | عماد السيد: مباراة النجم نهائي مبكر وجاهزون لتحقيق فوز كبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عماد السيد: مباراة النجم نهائي مبكر وجاهزون لتحقيق فوز كبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف عماد السيد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن أن مواجهة الفريق أمام النجم الساحلي التونسي غدا هي نهائى مبكر لكأس الكونفيدرالية.. مشيرا إلى أن الزمالك سيلعب من أجل الفوز بنتيجة طيبة قبل مباراة العودة.

وأضاف عماد السيد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أن لاعبي الزمالك جاهزون تماما للقاء متمنيا تحقيق فوز كبير قبل لقاء الإياب الأسبوع المقبل.

ويواجه الزمالك فريق النجم الساحلي التونسي فى تمام التاسعة مساء غدٍ باستاد برج العرب في الإسكندرية بذهاب الدور نصف النهائي لكأس الكونفيدرالية.