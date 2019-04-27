انت الان تتابع تفاصيل خبر عبر "استاد البيت".. قطر تحقق رقماً قياسياً مونديالياً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 27 أبريل 2019 10:34 مساءً - واصلت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية تحطيم الأرقام القياسية بعدما أعلنت، اليوم السبت، مد الأرضية العشبية لاستاد البيت، أحد الملاعب الثمانية المقترحة لاستضافة مونديال قطر، شتاء عام 2022، في زمن قياسي غير مسبوق.

وتمت عملية فرش عشب استاد البيت، الذي يُعد ثاني أكبر ملاعب مونديال قطر، في زمن قياسي قدره 6 ساعات و41 دقيقة و43 ثانية، لتكون الأسرع في العالم على الإطلاق.

وحطمت اللجنة المسؤولة عن توفير البنية التحتية والخطط التشغيلية اللازمة لاستضافة مونديال 2022، رقمين قياسيين سابقين، يتعلق الأول باستاد "خليفة الدولي" (13 ساعة و30 دقيقة)، أما الثاني فيخص استاد الوكرة (9 ساعات و15 دقيقة).

ويستوحي استاد البيت بمدينة الخور تصميمه من الخيمة التي سكنها أهل البادية في قطر والخليج، ويُعد أيقونة معمارية "تعكس أصالة التراث القطري وعراقته"، كما يصفه كثيرون بأنه أجمل ملاعب "قطر 2022".

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للاستاد المونديالي 60 ألف متفرج، ومن المقرر أن يستضيف مباريات "المحفل الكروي الكبير" حتى الدور نصف النهائي.

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وافتتحت قطر استاد "خليفة الدولي" بحلته المونديالية في مايو 2017، ومن المقرر أن تفتتح استاد الوكرة في الـ16 من مايو الجاري، على أن تدشن رسمياً استاد البيت أواخر هذا العام، علماً أنها كشفت عن تصميم استاد لوسيل -أكبر ملاعبها- أواخر العام الماضي.

وتكتمل الملاعب الخمسة المتبقية في 2020؛ أي قبل عامين كاملين من صافرة البداية، التي تنطلق في الـ21 من نوفمبر، في حين سيكون الختام في الـ18 من ديسمبر؛ تزامناً مع اليوم الوطني لدولة قطر.

ونالت قطر، في 2 ديسمبر 2010، حق استضافة مونديال 2022 بـ32 منتخباً، وتعهّدت منذ تلك اللحظة بتنظيم أفضل نسخة في تاريخ دورات كأس العالم، كما تسلّم أميرها، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في منتصف يوليو الماضي، رسمياً، راية استضافة بلاده النسخة المونديالية المقبلة.

ويُترقَّب على نطاق واسع أن يكون مونديال 2022 "حديث العالم"، في ظل ما تُنفّذه الدوحة من مشاريع مختلفة تطول البنية التحتية.

وكثفت قطر جهودها لتوفير أفضل الفنادق، والمطارات، والموانئ، والملاعب، والمستشفيات، وشبكات الطرق السريعة، والمواصلات، والسكك الحديدية.

وتلك الخدمات أوجدتها قطر لاستقبال ما يزيد على مليون ونصف مليون من المشجعين والجماهير الذين سيتوافدون على البلاد لمتابعة كأس العالم.