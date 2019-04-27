انت الان تتابع تفاصيل خبر انتصارات عربية غير مطمئنة بـ"المربع الذهبي" الأفريقي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 27 أبريل 2019 10:34 مساءً - حقق ممثلا الكرة العربية؛ الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي انتصارين غير مطمئنين في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

على الملعب الأولمبي برادس تخطى الترجي عقبة ضيفه مازيمبي الكونغولي بهدف نظيف أحرزه لاعبه الجزائري يوسف بلايلي في الدقيقة الـ51 من عمر اللقاء.

وفشل فريق "باب سويقة" في استغلال النقص العددي في صفوف منافسه الكونغولي، عقب طرد لاعبه شونغو كاباسو بالدقيقة الـ72 من المباراة.

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أما الوداد فقد حقق فوزاً على ضيفه صن داونز الجنوب أفريقي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت مساء الجمعة، بملعب مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط.

وكان صن دوانز قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه الأهلي المصري، عقب فوزه عليه بنتيجة (5-1) في مجموع لقاءي دور الثمانية.

ويحل الترجي والوداد، في الرابع من مايو المقبل، ضيفين ثقيلين على ملعبي مازيمبي وصن داونز؛ أملاً في تجنب الخسارة لضمان نهائي عربي خالص.

يُذكر أن الأهلي القاهري يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة الأفريقية بواقع 8 مرات، بفارق ثلاثة ألقاب عن مواطنه الزمالك ومازيمبي، في حين يحمل الترجي الرياضي التونسي لقب النسخة الماضية، بعدما حقق "ريمونتادا تاريخية"، ليظفر بثالث ألقابه في "أمجد الكؤوس الأفريقية"، بعد عامي 1994 و2011.