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إحصائية تضع بوغبا في موقف محرج

بينما تحاصر الشائعات بقوة مستقبل بول بوغبا مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وضعت إحصائية حديثة النجم الفرنسي في موقف محرج للغاية وجعلته يتصدر القائمة بدون منازع. فما الذي توصلت إليه هذه الإحصائية بخصوص بول بوغبا؟

بعدما تعاقد مانشستر يونايتد مع بول بوغبا في صفقة قياسية حينها، ظن الكثير من متابعي كرة القدم أن موهبة النجم الفرنسي، ستساعد قطار "الشياطين الحمر" على الانطلاقة بقوة من جديد، وذلك بعدما أصابته عدة أعطال عقب رحيل المدرب الأسطوري سير أليكس فيرغسون.

بيد أن مزاجية الدولي الفرنسي، وطباعه الحادة داخل وخارج المستطيل الأخضر، أثرت نوعاً ما على مستواه، وأدخلته في صراع مباشر مع مدرب الفريق السابق جوزيه مورينيو. وقد أدى تذبذب مستوى متوسط ميدان مانشستر يونايتد إلى تعرضه لانتقادات لاذعة في أكثر من مرة.

ويبدو أن لغة الأرقام، تُعطي نوعاً من المصداقية لهذه الانتقادات، فقد ذكر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن بول بوغبا، أمضى وقتاً في المشي بدل الركض على أرض الملعب هذا الموسم أكثر من أي لاعب خط وسط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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وأوضح موقع "ديلي ميل" أن نسبة مشي بول بوغبا على المستطيل الأخضر تبلغ 64 في المائة، ما يضع الدولي الفرنسي في المرتبة الأولى من بين 79 لاعباً يلعبون في مركز وسط الميدان في "البريميرليغ".

وفي نفس السياق، نقل الموقع البريطاني عن أسطورة مانشستر يونايتد روي كين قوله إن بول بوغبا مشكلة للفريق، وأضاف :"إنه بوغبا لاعب موهوب، لكننا نقول نفس الشيء مراراً وتكراراً ، لقد رأيناه في عدة مباريات وهو لا يجري".

في المقابل، تفيد تقارير صحفية متطابقة أن بول بوغبا قريب من الانتقال إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية، إذ يعتزم مدرب "الميرنغي" زين الدين زيدان تعزيز كتيبة الفريق ببوغبا، الذي لمح في وقت سابق إلى رغبته في الانتقال إلى ريال مدريد.