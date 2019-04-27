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شرط وحيد يفصل نجم مانشستر يونايتد عن برشلونة

يبدو أن نتائج مانشستر يونايتد السلبية الأخيرة وصعوبة حجز تأشيرة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم سيدفع نجماً يحمل قميص الفريق منذ سنوات إلى الرحيل، فيما يراقب برشلونة الوضع عن كثب تمهيدا لضم اللاعب.

منذ مدة طويلة، يواصل برشلونة رحلة البحث عن لاعب يحل مكان هداف الفريق لويس سواريز، فالنجم الأوروغوياني بدأ يتقدم به العمر، وأصبح قريباً من الرحيل أكثر من أي وقت مضى عن النادي الكتالوني، الذي ساعده بشكل كبير على اعتلاء منصات التتويج المحلية والقارية.

ويأتي نجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد على رأس اللاعبين، الذين يرصدهم رادارا "البلوغرانا"، إذ يتمتع الدولي الإنجليزي بموهبة كبيرة فوق المستطيل الأخضر، كما أنه يتوهج بشكل لافت للغاية هذا الموسم مع "الشياطين الحمر".

وفي هذا الصدد، أشار موقع "لو 10 سبورت" أن راشفورد لا يريد تمديد عقده مع الفريق الإنجليزي العريق، إذ لا يريد الموهوب الإنجليزي أن يرتبط لمدة طويلة مع "الشياطين الحمر".

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وأوضح نفس المصدر، وفقا لمعلومات منسوبة إلى وسائل إعلام إنجليزية، أن فشل مانشستر يونايتد في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، يُمكن أن يدفع راشفورد إلى الرحيل عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية.

ونوه المصدر إلى أن وضع راشفورد الحالي مع مانشستر يونايتد، يُعطي لإدارة برشلونة ثقة كبيرة في التعاقد معه بداية من الموسم المُقبل، ليكون بذلك خليفة للنجم الأوروغوياني لويس سواريز، وأضاف أن فشل "الشياطين الحمر" في التأهل إلى مسابقة الكأس "ذات الأذنين" سيقرب راشفورد بشكل كبير من الانضمام إلى برشلونة.

الجدير ذكره أن ماركوس راشفورد (21 عاماً)، ينتهي عقده مع مانشستر يونايتد صيف 2020، وتبلغ القيمة المالية للاعب الإنجليزي حالياً حوالي 80 مليون يورو، حسب ما أورد موقع "ترانسفر ماركت"، الذي يُعنى بشؤون اللاعبين في عالم الساحرة المستديرة.