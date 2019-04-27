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الان تتابع حساب #الاتحاد يسخر من خسارة #النصر : فيكم شدة نلعب آسيا #الاتحاد_النصر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-الرياض-ابراهيم آل صالح
سخر حساب نادي الاتحاد السعودي من فريق النصر و ذلك بعد تغلبهم عليه للمرة الثانية على التوالي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين دور نصف النهائي حيث فاز العميد على العالمي بأربعة أهداف لهدفين و تأهل العميد إلى النهائي لملاقاة فريق التعاون الذي أخرج الهلال من نصف النهائي بخماسية دون رد
و قال حساب الاتحاد في إشارة لحساب النصر بمواقع التواصل الاجتماعي “ تويتر “ : فيكم شدة نلعب في آسيا
و قد يواجه العميد العالمي مجددًا في دوري ابطال اسيا و ذلك في دور الـ16 في حالة حصول احدهم المركز الاول و الآخر المركز الثاني
يذكر أن الاتحاد تغلب على النصر و جعل الهلال في صدارة الدوري و ذلك في الجولة الـ27 و عاد ليخرج النصر من كاس خادم الحرمين الشريفين و يتأهل الى النهائي .
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