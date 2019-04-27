شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحفيظ: الإجهاد العضلي سبب غياب الشحات عن مران الأهلي.. وغدًا محمد هاني ينتظم بالتدريب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حسين الشحات اشتكى من الإجهاد العضلي بعد تواجده طوال أمس مع أسرته لتقبل واجب العزاء في زوج شقيقته الذي وافته المنية، أمس الأول الخميس.

وأضاف عبدالحفيظ أن اللاعب اكتفى بأداء تدريبات بدنية خفيفة في الجيم، اليوم السبت على هامش مران الفريق الجماعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها، الأربعاء المقبل، على استاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ31 لبطولة الدوري الممتاز.

وأكد عبدالحفيظ أن محمد هاني، الظهير الأيمن، سينتظم في مران الأهلي الجماعي غدًا، وكان هاني خاض برنامجًا تأهيليًا خلال الفترة الماضية للتعافي من الإصابة بالإجهاد العضلي.

فيما أوضح مدير الكرة بالأهلي أن سعد سمير، مدافع الفريق، سيعود من ألمانيا، مطلع الأسبوع المقبل، بعد أداء برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي.

وأضاف أن زميله كريم نيدفيد، لاعب خط وسط الفريق، مستمر في ألمانيا لاستكمال برنامجه التأهيلي بعد إجرائه جراحة غضروف الركبة.

على جانب آخر، خاض كل من وليد سليمان وإسلام محارب، لاعبي الفريق الأول، تدريبات بدنية إضافية عقب نهاية المران المسائي اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص الثنائي على خوض تدريبات الجري الإضافية عقب انتهاء المران في إطار برنامجهما لرفع معدلات اللياقة البدنية.

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وخاض مروان محسن وإسلام محارب ومحمد هاني، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات خفيفة بالكرة تحت إشراف طارق عبدالعزيز، إخصائي التأهيل.

وشارك الثلاثي في جزء من تدريبات الكرة الجماعية خلال مران الفريق اليوم قبل أن يخوض الثلاثي تدريبات منفصلة بالكرة بشكل خفيف في إطار برنامجهم التأهيلي.

فيما واصل محمود وحيد، لاعب الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي، مساء اليوم، على هامش مران الفريق الجماعي الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.

وخاض اللاعب تدريبات تأهيلية في الجيم للتعافي من الإصابة بالعضلة الخلفية، قبل أن يستكمل تنفيذ برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب.

وخاض لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة المصري الأخيرة مرانًا استشفائيًا، مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة.

وحقق الأهلي فوزًا ثمينًا على المصري، أمس الأول، بهدفين نظيفين سجلهما صالح جمعة وعلي معلول.

فيما بدأ حسام عاشور، كابتن الفريق، اليوم، خطوة جديدة من برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب تمهيدا للعودة للمشاركة في المران الجماعي وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

وقام عاشور بأداء جلسة في الجيم، وأعقبها بالجري حول الملعب لتنفيذ برنامجه التأهيلي الذي يخضع له تحت إشراف طارق عبدالعزيز، إخصائي التأهيل بالنادي.

كان عاشور قد حصل على راحة 48 ساعة، وفق البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع لتنفيذه في الفترة الحالية، للتعافي من الإصابة والعودة للمشاركة الجماعية.