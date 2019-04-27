شكرا لقرائتكم خبر عن الترجي يحقق فوزًا صعبًا على مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الترجي التونسي على ضيفه مازيمبي الكونغولي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء، اليوم السبت، على ملعب (رادس) بالعاصمة التونسية، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

سجل هدف الترجي واللقاء الوحيد، اللاعب الجزائري يوسف البلايلي في الدقيقة 51، في الوقت الذي أنهى فيه مازيمبي المباراة بعشرة لاعبين فقط بعد طرد لاعبه شونجو كاباسو لحصوله على بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 72.

ومن المقرر أن يلعب الفريقان مجددا على ملعب «مازيمبي» في مدينة لوبومباشي الكونغولية، السبت المقبل، في إطار لقاء الإياب، حيث سيحتاج الترجي للتعادل فقط من أجل بلوغ المباراة النهائية للبطولة الإفريقية للعام الثاني على التوالي، فيما سيحتاج مازيمبي لتحقيق الفوز بهدفين نظيفين للعبور للدور النهائي.