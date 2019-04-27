انتقال بوجبا لمدريد مسألة وقت.. الفرنسي يوافق على راتب سنوي 11.9 مليون يورو

طلب اللاعب الفرنسي بول بوجبا لاعب فريق مانشستر يونايتد الرحيل رسميًا هذا الصيف عن الفريق، بعد أن وافق بشكل مبدئي على تقاضي 11.9 مليون يورو سنويًا من ريال مدريد، حسبما ذكرت تقارير إسبانية.

ويتواصل بوجبا بشكل علني مع مواطنه زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، بشأن الانتقال لنادي العاصمة الإسبانية بدءًا من الصيف القادم.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، طلب بوجبا رسميًا من إدارة مانشستر يونايتد بيعه هذا الصيف، ويلوح اللاعب بإثارة المشاكل بالفريق في حالة عدم السماح له بالرحيل.

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وسيتقاضى اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، راتبًا قياسيًا يبلغ 11.9 مليون يورو سنويًا، في حالة موافقة مانشستر يونايتد على السماح له بالمغادرة.

ويتوقع أن تكلف الصفقة ريال مدريد ما لا يقل عن 130 مليون جنيه استرليني مقابل خدمات اللاعب، ولكن الفريق الإسباني يأمل في تقليص الأموال من خلال إدخال جاريث بيل في الصفقة.

ويعزم بوجبا على الرحيل من أولد ترافورد، بعد أن أصبح على قناعة بأن مانشستر يونايتد سيفشل في حصد أي لقب الموسم المقبل تحت قيادة أولي جونار سولسشاير.