قبل لقائما.. أكبر النتائج في تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وتشيلسي

يستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره تشيلسي غدًا الأحد، على ملعب أولد ترافورد، في قمة مباريات الجولة الـ36 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى كلا الفريقان لحصد النقاط الثلاث لزيادة فرصهما في التواجد بالمراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وواجه مانشستر يونايتد نظيره تشيلسي في 182 لقاء سابق، ونجح اليونايتد في تحقيق الفوز في 78 منها، وانتصر تشيلسي في 54 مناسبة، وتعادلا في 50 مباراة.

ونستعرض لكم أكبر النتائج في تاريخ مواجهات الفريقين:

- أكبر نتيجة بين الفريقين كانت عندما انتصر مانشستر يونايتد على تشيلسي بنتيجة 6-0، في إطار مباريات الدوري الإنجليزي موسم 1960-61.

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- أكبر فوز لتشيلسي على الشياطين الحمر، كان عندما هزم تشيلسي منافسه مانشستر يونايتد 5-0 في إطار مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 1999-2000.

- أكثر مباراة شهدت أهداف بين الفريقين، كانت مواجهة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة في أكتوبر 2012، والتي انتهت بفوز تشيلسي بنتيجة 5-4.

- في آخر 18 مواجهة بين الفريقين خسر تشيلسي 3 مرات فقط، في حين حقق الانتصار في 9 مباريات.