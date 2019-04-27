محمد صلاح يقع في أزمة دبلوماسية بسبب فتاة حوثية

وقع النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، في أزمة سياسية على نطاق الخليج العربي، بعد ظهوره إلى جوار الناشطة اليمنية رضية المتوكل، إبنة عم عبد الملك الحوثي، زعيم ميلشيات الحوثي الإنقلابية في اليمن.

وجاءت صورة صلاح ورضية، خلال مشاركة الفرعون المصري في حفل مجلة تايم الأمريكية، باعتباره ضمن أكثر 100 شخص تأثيرًا في العالم.

ونشرت الناشطة الحوثية رضية صورة بصحبة محمد صلاح، وكتبت في تغريدة عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "لست من عشاق كرة القدم إلا اني فرحت كثيراً بلقاء محمد صلاح، محمد إنسان متواضع وجميل ويحمل قيم، وتشعر وأنت تبادله بضعة كلمات أنك تعرفه منذ زمن" .

يذكر أن رضية المتوكل شخصية مقربة من الحوثيين في اليمن، مع وضع قرابة العائلة في الاعتبار، وشهدت اتهامات بمحاولتها التبرير لهم على المستوى الدولي، وحاول البعض الدفاع عن صلاح كونه لا يعلم شخصية تلك الفتاة التي استغلت تواجده في الحفل والتقطت معه الصورة لكسب شهرة لها.