ريال مدريد ينسحب من السباق مع عمالقة إنجلترا

لا يزال ثلاثي إنجلترا آرسنال ومانشستر يونايتد وليفربول، على استعداد للدخول في مفاوضات مع نجم باريس سان جيرمان، لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي تعاقد أدريان رابيو متوسط ميدان سان جيرمان، بنهاية الموسم الجاري، حيث اتخذ قرارًا بعدم التجديد وبالبحث عن محطة جديدة، لكنه يوقع لأي نادٍ حتى الآن.

ووفقًا لصحيفة "صن" البريطانية، فإن الثلاثي الإنجليزي أصبح أكثر تحفزًا لضم رابيو، بعد صرف ريال مدريد النظر عن ضمه بسبب راتبه العالي، وتفضيل مواطنه بول بوجبا نجم اليونايتد عليه.

وكان برشلونة قريبًا للغاية من ضم اللاعب لصفوفه، واتخذ خطوات جادة معه من أجل استقطابه بشكل مجاني في نهاية الموسم، لكنه تراجع عن ذلك بعد ضم دي يونج لاعب أياكس.

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ولم يلعب رابيو "24 عامًا" في مباراة مع باريس سان جيرمان، منذ أن شارك أمام على ريد ستار بلجراد يوم 11 ديسمبر كانون الثاني الماضي، حيث قرر سان جيرمان تجميده بسبب رفضه مسألة التفاوض حول تجديد تعاقده.

ولكن يبدو أن آرسنال وليفربول ويونايتد ما زالوا حريصين على ضم لاعب الوسط الفرنسي، في ظل رغبتهم في تدعيم هذا المركز في صفوفهم.

ويعتبر آرسنال في أمس الحاجة للاعب بحجم رابيو، بعد توقيع الويلزي آرون رامسي ليوفنتوس الإيطالي، كذلك الحال بالسنبة لمانشستر يونايتد، والذي يرغب في استقدام رابيو، بعد اتفاق لاعب أندير هيريرا على الرحيل لسان جيرمان في نهاية الموسم، أما ليفربول فقد أبدى مدربه يورجن كلوب إعجابه بخدمات رابيو لقدرته على اللاعب في كل أماكن وسط الملعب.