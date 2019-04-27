فوز مقلق للترجي على أرضه أمام مازيمبي

حقق الترجي التونسي الفوز على مازيمبي بنتيجة 1-0 في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت على استاد رادس بتونس.

ويدين الترجي بالفضل في هذا الفوز ليوسف بلايلي الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 51 عندما حاول ارسال كرة عرضية لكنها خدعت سيلفيان جبوهو حارس مازيمبي وسكنت الشباك.

وانهى مازيمبي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد شونجو كاباسو في الدقيقة 72 لحصوله على الإنذار الثاني.

ويحتاج الترجي عندما يلعب لقاء العودة في الكونغو الأسبوع المقبل إلى التعادل بأي النتيجة، أو الخسارة بفارق هدف في حالة التسجيل بمرمى الخصم من أجل التأهل للنهائي.