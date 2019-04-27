رسميا.. بيرنلي وساوثهامبتون يضمنان البقاء في بريميرليج

ضمن فريقا بيرنلي وساوثهامبتون البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم المقبل، بعد خسارة كارديف سيتي أمام فولهام، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين للدوري الإنجليزي الممتاز.

وسقط كارديف خارج ملعبه أمام فولهام بهدف نظيف، سجله الهولندي ريان بابل في الدقيقة التاسعة والسبعين، ليتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز الثامن عشر، بينما رفع فولهام الذي حُسم هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى رصيده إلى 26 نقطة في المركز التاسع عشر.

وتعادل ساوثهامبتون مع ضيفه بورنموث بثلاثة أهداف لكل منهما، ليرفع رصيده إلى 38 نقطة في المركز السادس عشر، بفارق 7 نقاط أمام كارديف قبل جولتين فقط من النهاية، بينما رفع بورنموث رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث عشر.

كما ضمن بيرنلي البقاء قبل خوض مواجهة الجولة السادسة والثلاثين أمام مانشستر سيتي غدًا الأحد، حيث يحتل المركز الخامس عشر برصيد 40 نقطة، ليقتصر صراع الهروب من آخر بطاقات الهبوط بين كارديف سيتي وبرايتون صاحب المركز السابع عشر برصيد 34 نقطة، بعد هبوط فولهام وهادرسفيلد رسميًا.