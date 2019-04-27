رسميا: شاموسكا مديرا فنيا للهلال السعودي

اتفقت إدارة الهلال السعودي مع البرازيلي شاموسكا، مدرب الفيصلي السعودي، على تدريب الفريق لنهاية الموسم الرياضي الحالي.

وأعلن الهلال أن شاموسكا سيخلف على سبيل الإعارة من الفيصلي في صفقة تكفل بها الأمير الوليد بن طلال، الكرواتي زوران ماميتش، الذي خسر بالأمس امام التعاون بخماسية نظيفة.

ومن المنتظر أن يصل البرازيلي شاموسكا، خلال الساعات القليلة المقبلة، إلى الرياض لتوقيع العقد.

ورفض المدربان بيتزي ودونيس تدريب الهلال، وكذلك جورجي جيسوس الذي وافق في البداية، ولكنه عاد ورفض العودة للتدريب مع الإدارة الحالية ولبعض الأمور الخاصة به.

وسبق للمدرب البرازيلي تدريب أندية، العربي والجيش والغرافة في قطر، والشعب الإماراتي، والفيصلي السعودي، الذي دربه في 10 مباريات، فاز في 5، وتعادل 5، ولم يخسر.