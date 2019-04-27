مورينيو: بعض اللاعبين سيصفونني بـ "الوغد"

تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو عن الجوانب الشخصية في مشواره التدريبي، وتوقع أن يصفه بعض اللاعبين في المستقبل بأنه "وغد."

وقال مورينيو في حوار مع شبكة "دازن" الإيطالية حول الصورة التي يتوقع أن يتحدث بها اللاعبون عنه: "الأمر يتوقف على اللاعب، البعض سيصفونني بالوغد."

كما تحدث مورينيو عن الفوارق بين مورينيو المدرب ومورينيو الإنسان قائلًا: "جوزيه شخص هادىء، عاطفي، بينما مورينيو المدرب شخص برجماتي ومستبد، لكن بدون شك الناس يعرفون المدرب أكثر من الإنسان."

ويتمتع مورينيو بفترة راحة، بعد رحيله عن تدريب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي نهاية عام 2018 الماضي، وربطته تقارير عديد بقيادة بعض الأندية في الموسم المقبل، أبرزها بايرن ميونخ الألماني، إنترناسيونالي الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.