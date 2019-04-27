بولونيا يهزم إمبولي في الدوري الإيطالي

فاز بولونيا على ضيفه إمبولي بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ34 من الدوري الإيطالي.

وبهذا الفوز، رفع بولونيا رصيده إلى 37 نقطة في المركز 14 مؤقتا، فيما تجمد رصيد إمبولي عند 29 نقطة في المركز 18.

فعلى ملعب (ريناتو دال آرا)، افتتح الضيوف التسجيل عن طريق الظهير الكرواتي الشاب ماركو باياتش (17).

وعقب تلقي هذا الهدف انتفض أصحاب الأرض وسجلوا ثلاثية عن طريق كل من روبرتو سوريانو (51) وريكاردو أورسوليني (82) ونيكولا سانسوني (90+5).