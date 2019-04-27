دورتموند في ورطة كبيرة أمام شالكه

تلقى بوروسيا دورتموند، ضربة قاتلة لأحلامه في الظفر بلقب الدوري الألماني، خلال مواجهة شالكه في ديربي الرور، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن منافسات البوندسليجا.

وأثناء تأخر دورتموند بهدفين حتى الدقيقة 60، ارتكب قائده ماركو رويس، مخالفة بتدخل عنيف ضد سوات سيردار لاعب شالكه، على حدود منطقة الجزاء.

وعاقب الحكم، قائد دورتموند، بطرده من الملعب ببطاقة حمراء مباشرة، حيث أظهرت الإعادة، تعمد رويس دهس قدم سيردار، ليضطر أصحاب الأرض إلى مواصلة المباراة بـ 10 لاعبين.

وأسفرت المخالفة عن هدف ثالث للأزرق الملكي، حيث نفذ دانييل كاليوري، الركلة بنجاح، لتزداد صعوبة مهمة دورتموند في العودة بالنتيجة.

Advertisements

ولم تمر سوى 5 دقائق حتى كرر ماريوس وولف، ظهير دورتموند، المشهد ذاته، بتدخل عنيف على نفس اللاعب، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه.

ووضع اللاعبان فريقهما في مأزق حقيقي، نظرًا لإكماله المباراة بـ 9 لاعبين مع تأخره في النتيجة.

وفي حالة الخسارة، فإن بوروسيا دورتموند يمنح الفرصة لغريمه بايرن ميونخ، للابتعاد بالصدارة بفارق 4 نقاط، حال فوزه على نورنبيرج، غدًا الأحد.