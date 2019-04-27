الزمالك يتسلح بالثلاثي القديم في موقعة النجم الساحلي

قرر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، ضم 20 لاعبا إلى قائمة الفريق استعدادا لمواجهة النجم الساحلي، غدا الأحد، في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس الكونفيدرالية الأفريقية، والتي ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وشهدت القائمة غياب كل من فرجاني ساسي وحازم إمام وخالد بوطيب ومصطفى فتحي للإصابة، ومحمد حسن وعمر صلاح وأحمد مدبولي لأسباب فنية.

فيما شهدت القائمة تواجد الثلاثي أيمن حفني ومحمود كهربا وطارق حامد، الذي واجه النجم الساحلي في 2015.

وجاءت القائمة جاءت كالتالي:

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حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش وعماد السيد.

خط الدفاع: محمد عبد السلام، محمود علاء، محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، حمدي النقاز، بهاء مجدي، عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، محمود عبد العزيز، أحمد سيد زيزو، محمد عنتر، يوسف أوباما، محمود عبد المنعم كهربا، أيمن حفني، إبراهيم حسن ومحمد إبراهيم.

خط الهجوم: حميد أحداد وعمر السعيد.