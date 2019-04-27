الجماهير تتسبب في إصابة سانشو بالديربي

تعرض جادون سانشو، لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، لإصابة في العين بعد استهدافه بقداحة فيما يبدو ألقتها الجماهير خلال مباراة الديربي التي تجمع فريقه بشالكه، والمقامة حاليا.
وصنع سانشو الهدف الأول لفريقه الذي سجله ماريو جوتزه، وعندما كان يحتفل مع زملائه بالهدف ألقيت القداحة عليه.
ورغم أنه كان يعاني من ألم واضح إلا أنه عاد للملعب بعد تلقى العلاج.
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