جديد السعودية .. الهلال "يستعير" مدرب الفيصلي لإنقاذ الموسم

tي واقعة جديدة على الملاعب العربية، قدمت إدارة نادي الهلال السعودي عرضًا لنظيرتها في الفيصلي من أجل استعارة المدرب البرازيلي شاموسكا.

ويُعاني الهلال في الوقت الحالي بعد ودع كأس الملك يوم الجمعة على يد التعاون في المباراة التي شهدت خسارة رفاق محمد الشلهوب بخماسية دون رد.

وحسبما أفادت صحيفة الرياضية السعودية فإن إدارة الهلال طلبت من إدارة الفيصلي التنازل عن خدمات المدرب حتى نهاية الموسم الجاري.

ومن جانبها طلبت إدارة النادي الفيصلي وضع مبلغ مُعتبر على طاولة المفاوضات من أجل الموافقة على رحيل المدرب.

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وبالفعل وافقت إدارة الهلال على طلب الفيصلي، وسط أنباء عن تحمل الأمير الوليد بن طلال المعروف بعشقه للأزرق لتكلفة هذه الصفقة.

وذكرت الرياضية أن المدرب في طريقه إلى الرياض من أجل تولي ناصية الأمور الفنية في فريق العاصمة السعودية.

وكانت إدارة الهلال قد تعاقدت مؤخرًا مع المدرب زوران والذي رحل عن العين بعد أن تمت إقالة المخضرم البرتغالي جيسوس.