زيدان: لا أمتلك سلطة لبناء فريق جديد.. وأحلام اللاعبين تتحقق في ريال مدريد

أكد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني، أنه لا يمتلك سلطة لبناء فريق جديد في النادي الملكي، مشيراً إلى أن العديد من اللاعبين يحلمون باللعب بقميص الميرينجي.

ويلتقي ريال مدريد بنظيره رايو فاييكانو، غداً الأحد، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "كريم بنزيما لن يتواجد في مباراة فاييكانو، ولكن هذا لا يعني أن فينيسيوس سوف يلعب، لم يستعد اللاعب إيقاع المباريات بعد ويحتاج للصبر عليه أسبوع آخر".

وبسؤاله عن إذا كان يمتلك صلاحيات كاملة لبناء فريق جديد قال زيزو: "لا أمتلك أي سلطة على الإطلاق، أهم شيء أن نقوم بكل شيء معًا كفريق ومؤسسة ورئيس يأمر ومدرب يطلب تصحيح الأوضاع".

وأكمل زيدان حديثه: "نمتلك لاعبين لديهم عقود في النادي وكل لاعب يتمنى الحصول على أكبر دقائق لعب ممكنة ولكن هذا الأمر من الصعب تحقيقه".

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وتابع المدير الفني الفرنسي: "قلت من قبل إننا حددت شكل الفريق وطريقة اللعب الموسم المقبل وكل شيء سوف تعرفونه في الوقت المناسب. كل ما يهمني غرفة ملابس قوية وبالأخص في الشق الهجومي".

وعن سبب استبعاد ماركوس ليورنتي وداني سيبايوس في المباريات السابقة: "ليورنتي وسيبايوس سوف يتواجدان سويًا غدًا، أعلم أنّ كل لاعب يرغب في المشاركة ولكني لا أستطيع استدعاء سوى 18 فقط".

واختتم زيدان حديثه بالرد على تصريحات نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان وإذا سيتكيف إيدين هازارد لاعب تشيلسي مع بيل في الفريق: "ريال مدريد هو المكان الذي تتحقق فيه أحلام اللاعبين، إيدين هازارد قد يلعب بصورة جيدة مع بيل، لا أعرف ما الذي سيحدث لكنني أحب دائمًا اللاعبين المتنافسين".

وكان نيمار قد قال أنه يريد اللعب مع هازارد لتشابه أسلوبهم في اللعب: "أعتقد إننا نستطيع اللعب سويا سنحدث الخراب إن كنا معا في نفس الفريق".

وارتبط هازارد بالانتقال إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وفتح نيمار الباب أمام إدارة النادي الملكي للتعاقد معه.