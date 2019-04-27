جامعة العطاء تستعد لتوزيع 100 ملعب كرة الطائرة في حارات مدينة تعز

تستعد جامعة العطاء للعلوم والتكنولوجيا - في إطار مسؤوليتها الإجتماعية تجاه الشباب - لتوزيع 100 ملعباً لكرة الطائرة على حارات مدينة تعز، تحت شعار "جامعة العطاء .. جامعة كل الشباب".

وياتي توزيع هذه الملاعب على الحارات خدمة في الدرجة الأولى لطلبة جامعة العطاء في حاراتهم حتى يجدوا ما يساعدهم في ممارسة الرياضة خلال أيام رمضان المبارك ووقت فراغهم كنوع من التجديد في نشاطهم ليعودوا للاستذكار والاستعداد للامتحانات النهائية للعام الدراسي 2018-2019 والتى من المقرر أن تكون في 12 شوال من العام 1440هـ .

ونوهت جامعة العطاء للحصول على هذه الملاعب من الطلاب المنتسبين للجامعة عليهم التقدم الى أمين عام الجامعة بطلب موقَع من عشرة طلاب بشرط ان يكونوا من نفس الحارة التى ترغب في الحصول على احد ملاعب كرة الطائرة .

وبحسب إعلان جامعة العطاء سيتم توزيع الملاعب بتاريخ 2019/4/30