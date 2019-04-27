إنتر ميلان يسعى لاقتناص هدف ريال مدريد وبايرن ميونخ مجانًا

قال تقرير صحفي إيطالي، اليوم السبت، إن إنتر ميلان يسعى لاقتناص هدف ريال مدريد وبايرن ميونخ، بشكل مجاني.
فقد ذكرت صحيفة "توتو سبورت"، أن إنتر يسعى لضم إلكاي جوندوجان، لاعب وسط مانشستر سيتي، لكن دون دفع أي أموال للنادي الإنجليزي.
وأشارت الصحيفة إلى أن بيبي ماروتا، المدير التنفيذي للنيراتزوري، وبييرو أوسيليو، المدير الرياضي للنادي، يخططان للتوقيع مع اللاعب في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده في صيف 2020.
وتصطدم رغبة إنتر براتب جوندوجان، البالغ 9 ملايين يورو.
لكن مسؤولي النيراتزوري، يراهنون على أن اتفاقية التسوية مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ستنتهي هذا العام، وهو ما سيمنح النادي بعض الحرية المالية.
وقد يلجأ ريال مدريد وبايرن ميونخ، إلى محاولة الانقضاض مبكرًا على الدولي الألماني، الصيف المقبل، عن طريق دفع بعض الأموال لمانشستر سيتي.
وكان بيب جوارديولا، مدرب السيتي، قد كشف في وقت سابق، عن رفض جوندوجان تجديد عقده مع النادي الإنجليزي.
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