مانشستر يونايتد ينوي الاستعانة بأسطورة النادي

أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم السبت، أن مانشستر يونايتد ينوي الاستعانة بأحد لاعبيه السابقين لمساعدة مدرب الفريق أولي جونار سولسكاير، على القيام بمهمته.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "مترو"، فإن مانشستر يونايتد، ينوي إقناع لاعب وسط الفريق السابق بول سكولز، بالعودة إلى النادي، دون الكشف عن مهمته الجديدة.

ويتطلع سولسكاير لإحداث ثورة في صفوف الفريق، لكن إدارة النادي أيضا ستقوم ببعض التغييرات حلف الكواليس.

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وأضافت الصحيفة أن إدارة النادي ترغب في رؤية الحمض النووي للسير أليكس فيرجسون، المدرب الأسطوري للشياطين الحمر، في الفريق مستقبلا، من خلال الاستعانة بعدد من اللاعبين الذين لعبوا تحت إشرافه، ومن بين الأسماء المرشحة يبرز كل من الاسكتلندي دارين فليتشر والفرنسي باتريس إيفرا.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أشارت إلى نية إدارة اليونايتد تعيين مساعد المدرب الحالي مايك فيلان في منصب مدير كرة القدم، ما يجعل وظيفة المدرب المساعد شاغرة، لكن لا توجد أية بوادر على إمكانية تعيين سكولز في هذا المنصب حتى الآن.