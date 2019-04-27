قبل مواجهة أياكس.. توتنهام يخسر أمام ويستهام في الدوري الإنجليزي

سقط فريق توتنهام في فخ الخسارة أمام ضيفه ويستهام صفر / 1 ،خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

وسجل هدف المباراة الوحيد ميشيل أنطونيو في الدقيقة 67.

ورفع ويستهام رصيده إلى 46 نقطة في المركز الحادي عشر،وتوقف رصيد توتنهام عند 70 نقطة في المركز الثالث.

يذكر أن هذه الخسارة هي الثانية عشر لتوتنهام في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 23 مباراة والتعادل في واحدة، فيما يعد هذا الفوز هو الثالث عشر لويستهام في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 16 مباراة والتعادل في سبع.

ويستعد توتنهام لمواجهة ضيفه أياكس الهولندي يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا.