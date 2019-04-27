جاتوزو: الانتقادات عادلة.. وميلان يفتقد للروح

شدد جينارو جاتوزو، مدرب ميلان، على أن فريقه يفتقد للروح بالفترة الحالية، في ظل تراجع مستواه ونتائجه، واقترابه من الفشل في التواجد بالمربع الذهبي المؤهل لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

ويحتل ميلان المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الكالتشيو برصيد 56 نقطة بالتساوي مع أتالانتا صاحب المركز الرابع، فيما سيواجه نظيره تورينو، غدًا الأحد، والذي يحتل المركز السابع برصيد 53 نقطة.

وقال جاتوزو في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الغد: "نحن لا نمر بلحظة جيدة ونعاني، الانتقادات عادلة في الوقت الحالي، عندما كنا نعاني من مشاكل سابقة كانت لدينا الروح لمواجهة تلك المشاكل، الآن نفتقد لهذه الروح".

وأضاف: "كنا نعرف كيف نعاني عندما لا تسير الأمور على ما يرام، والآن فقدنا كل شيء، يمكنك اللعب بشكل سيئ، لكن إذا حدث ذلك فيجب عليك أن ترد بطريقة أو بأخرى وتظهر ردة فعلك".

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وتابع جينارو: "المدرب لا يمكنه معاقبة لاعبيه، ليس لديه الحق في فعل ذلك. اللاعبون بحاجة إلى فهم أنه يمكننا أن نفعل أكثر من ذلك، نحتاج للتفكير في أننا شخص واحد، نركز على المجموعة أكثر من اللاعبين. تورينو فريق جيد وستكون مباراة صعبة جدًا".

وواصل: "سوسو لم يكن اللاعب الوحيد الذي تعرض لصافرات الاستهجان، لكن نحن جميعًا تم انتقادنا ولأسباب صحيحة".

وختم جاتوزو حديثه بتوضيح موقفه من البقاء: "دعونا نرى ما سيحدث، الآن نحن نركز فقط على المباريات الأخيرة من الموسم، سنرى ما سيحدث بعد ذلك".