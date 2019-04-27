المصري محمد صلاح متهم بقتل حمامة

ساهم النجم المصري، محمد صلاح، في فوز ليفربول على هيدرسفيلد تاون (5-0)، أمس الجمعة، لحساب الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح هدفين في المباراة، ليتصدر ترتيب هدافي المسابقة، برصيد 21 هدفا.

وقد نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، صورة لحمامة ميتة على أرضية ملعب أنفيلد، قبل تسجيل ساديو ماني، لاعب الريدز، للهدف الرابع في اللقاء.

ومنعت الأحوال الجوية العاصفة، الطيور من التحليق في الهواء عاليا، وهو ما تسبب على الأرجح في مقتل الحمامة.

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لكن جمهور ليفربول تبادل المزاح بشأن الحمامة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهموا صلاح بقتلها عبر واحدة من تسديداته القوية.

وكتب أحد المشجعين في هذا الصدد: "تسديدة صلاح ترتد من الحمامة.. ارقدي بسلام".

وقال آخر: "هل قتل صلاح الحمامة؟ ما هذا الذي على الأرض؟"، علما بأنه تمت إزاحة الحمامة من أرضية الملعب لاحقا.

يُذكر أنه بهذا الانتصار، تصدر ليفربول مؤقتًا ترتيب البريميرليج برصيد 91 نقطة، متقدمًا على مانشستر سيتي الوصيف (89 نقطة)، الذي سيواجه بيرنلي غدًا في نفس الجولة.