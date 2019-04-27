الاتحاد يتفنن في اغتيال أحلام النصر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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خطف الاتحاد البطاقة الثانية المؤهلة لملاقاة التعاون في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بتغلبه على النصر 4-2 (هدفين في الوقت الأصلي، ومثلهما في الشوطين الإضافيين).

وانتهى الوقت الأصلي للمواجهة التي جمعت الفريقين اليوم بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن نصف النهائي، بالتعادل 2-2.

سجل للاتحاد أليكساندر بريوفيتش وفهد المولد خلال الوقت الأصلي، ورومارينهو داسيلفا على مدار الشوطين الإضافيين، فيما سجل للنصر عبدالرزاق حمدالله (هدفين).

وتابع المباراة حضور بلغ 43.375 ألف مشجع.

بهذا الفوز، يكون الاتحاد د أقصى النصر من كأس الملك، كما قد يكون سببا في عدم تتويجه بالدوري بعد أن فاز عليه 3-2 في 13 أبريل الحالي ضمن الجولة الـ27 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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سير الاتحاد الشوط الأول كما يريد، وأنهاه متقدما بهدف أليكساندر بريوفيتش (44)، وذلك بعدما أجاد المدير الفني للعميد، خوزيه سييرا رسم خطة اللعب المناسبة.

ومن بين محاولاتهما المستمرة للحد من تحركات حمدالله ونور الدين أمرابط وأحمد موسى، حصل المغربيان كريم الأحمد ومروان داكوستا على بطاقتين صفراويين، فيما حصل لاعب وسط النصر بيتروس ماثيوس على بطاقة صفراء نتيجة سعيه لإيقاف فاصل مراوغة قاده المولد.

وكما بدأ الشوط الأول، دشن النصر الثاني بهجوم متواصل ومكثف على مرمى فواز القرني، وحاصر الاتحاد في منطقته الخلفية.

ووسط الحصار النصراوي المستمر، أبعد داكوستا كرة بعشوائية عن المنطقة الخلفية إلا أنها كانت أشبه بالتمريرة الذهبية، حيث استغلها المولد وترجمها إلى هدف ثان (60) بعد أن تجاوز عمر هوساوي والحارس براد جونز اللذين ظنا أن المتسلل بريوفيتش سيشارك في اللعبة إلا أنه انسحب وترك المجال للمولد.

وتوج حمدالله محاولاته المتتالية بهدف قوي (66) عندما خطف كرة من المدافع الشاب سعود عبدالحميد، وسدد بقوة في مرمى القرني.

ورفض حمدالله مجددا أن تنتهي المباراة بفوز الاتحاد، حيث أعاد فريقه للمباراة بهدف من ضربة جزاء (89)، بعد أن لامست الكرة يد المدافع أحمد عسيري، لتحتكم المواجهة إلى شوطيين إضافيين، كانا من نصيب الاتحاد وتحديدا محترفه رومارينهو داسيلفا الذي سجل هدفين في الدقيقتين 96 و106.