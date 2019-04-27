شكرا لقرائتكم الزمالك والنجم .. جروس يكشف عن مفاجأة الأبيض بمباراة الغد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك و النجم الساحلى

الزمالك و النجم الساحلى شدد السويسري جروس المدير الفني للقلعة البيضاء على صعوبة مباراة فريقه المرتقبة أمام الفريق التونسى المقرر لها في التاسعة مساء غد الأحد على ملعب برج العرب في ذهاب الدور نصف النهائي للكونفدرالية الأفريقية، وأعرب عن سعادته بالوصول لنصف النهائي.

الزمالك و النجم الساحلى

الزمالك و النجم الساحلى أضاف الخواجة السويسرى، أن المنافس فريق قوي ويملك مدير فني صاحب خبرات كبيرة ولكن هدف فريقه هو الفوز والوصول لنهائي البطولة.

وأوضح جروس أن الزمالك يفتقد خدمات التونسي فرجاني ساسي وهو لاعب مهم في الفريق ولكن القلعة البيضاء عليها التعامل مع الموقف، وأضاف أنه قام بتجربة يوسف أوباما في نفس المركز وأدى بصورة جيدة وأثبت قدرته على القيام بنفس المهام، لتعويض غياب اللاعب التونسى في الفترة الحالية، مضيفا أنه يثق في قدرات لاعبي الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء بطل تونس.

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