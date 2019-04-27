شكرا لقرائتكم الزمالك والنجم .. جروس يكشف عن مفاجأة الأبيض بمباراة الغد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الزمالك و النجم الساحلىالزمالك و النجم الساحلى شدد السويسري جروس المدير الفني للقلعة البيضاء على صعوبة مباراة فريقه المرتقبة أمام الفريق التونسى المقرر لها في التاسعة مساء غد الأحد على ملعب برج العرب في ذهاب الدور نصف النهائي للكونفدرالية الأفريقية، وأعرب عن سعادته بالوصول لنصف النهائي.
الزمالك و النجم الساحلى
الزمالك و النجم الساحلى أضاف الخواجة السويسرى، أن المنافس فريق قوي ويملك مدير فني صاحب خبرات كبيرة ولكن هدف فريقه هو الفوز والوصول لنهائي البطولة.
وأوضح جروس أن الزمالك يفتقد خدمات التونسي فرجاني ساسي وهو لاعب مهم في الفريق ولكن القلعة البيضاء عليها التعامل مع الموقف، وأضاف أنه قام بتجربة يوسف أوباما في نفس المركز وأدى بصورة جيدة وأثبت قدرته على القيام بنفس المهام، لتعويض غياب اللاعب التونسى في الفترة الحالية، مضيفا أنه يثق في قدرات لاعبي الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء بطل تونس.
الزمالك و النجم الساحلى
الزمالك و النجم الساحلى كما أضاف المدير الفني للأبيض في المؤتمر الصحفي على أن المنافس فريق قوي ويضم مجموعة متميزة من اللاعبين، إلا أن الزمالك يتطلع للفوز قبل خوض مباراة العودة في الخامس من مايو المقبل في تونس، خاضة وأن لقاء العودة سيكون صعب لأنه على ملعب المنافس ووسط جماهيره.
الزمالك و النجم الساحلى
الزمالك و النجم الساحلى كما طالب المدرب السويسري من الجماهير مؤازرة الفريق ودعمه خلال المباراة المرتقبة أمام بطل تونس في ظل أهميتها، مضيفا أنه يدرك أهمية اللقاء وضرورة تحقيق فوز مطمئن.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك والنجم .. جروس يكشف عن مفاجأة الأبيض بمباراة الغد... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.