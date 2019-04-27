شكرا لقرائتكم دجلة يؤمن على تاكيس جونيس من غدر الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حالة من القلق يعيشها مسئولو وداى دجلة بسب ما نما إلى علمهم، حول وجود مفاوضات من النادى الأهلى مع اليونانى تاكيس جونيس، المدير الفنى لفريق دجلة.
وكشف مصدر داخل إدارة وادى دجلة، أن هناك بعض الوكلاء المقربين من إدارة النادى النادى الأهلى تحدثوا مع المدرب اليونانى، لاستطلاع رأيه حول قيادة الفريق الأحمر خلفا للأوروجويانى لاسارتى.
وأكد المصدرأن تاكيس جونيس طلب تأجيل توقيعه علي عقود التجديد لنادي وادي دجلة لمدة 3 مواسم مقبلة، رغم إنه اتفق على كافة بنود التعاقد مع مجلس الإدارة إلا إنه لم يقم بالتوقيع حتي الأن على العقود بشكل رسمى.
ومن المنتظر أن يعقد مسئولو النادي الدجلاوى جلسة مع تاكيس جونيس عقب مواجهة المصرى لتحديد مصيره فى الفترة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر دجلة يؤمن على تاكيس جونيس من غدر الأهلى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.