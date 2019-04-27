شكرا لقرائتكم منتخب الجودو المصري يفوز بكأس البطولة الإفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق منتخب الجودو كأس البطولة الافريقية التى تقام بجنوب أفريقيا بعد حصد 8 ميداليات متنوعة مقسمة إلى 3 ذهبيات وفضيتان بالإضافة إلى 3 برونزيات متصدرا المركز الأول بالبطولة . حقق الميداليات حاتم عبد الآخر و محمد محى بالإضافة إلى محمد عبد العال (ذهب) وحصد الفضيات لمياء الزنان و رمضان درويش، أما البرونزيات فحققها كاريمان شفيق، أحمد وحيد وعبد الرحمن محمد .

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