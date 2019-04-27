- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم سله الزمالك تفوز على الجزيرة 88 - 84... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حقق الفريق الاول لكره السله بنادى الزمالك ، الفوز على فريق الجزيرة بنتيجه 88 – 84 ، فى ثانى المباريات الخمس فى نهائى بطوله دورى السوبر لكره السله ، والتى اقيمت على صاله وزاراه الشباب والرياضه بمدينه 6 اكتوبر.
ويحتاج الزمالك لتحقيق فوز أخرى للتتويج بلقب بطولة الدورى وتقام المباراة الثالثة يوم الثلاثاء المقبل ، حيث يحصل الفريقين على راحة الاحد والاثنين .
وكان الزمالك ، قد فاز فى المباراة الاولى امس الجمعة بنتيجة 87 – 85
كرة سلة الزمالك
كرة سلة الزمالك
كانت هذه تفاصيل خبر سله الزمالك تفوز على الجزيرة 88 - 84... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.