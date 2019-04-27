شكرا لقرائتكم سله الزمالك تفوز على الجزيرة 88 - 84... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق الفريق الاول لكره السله بنادى الزمالك ، الفوز على فريق الجزيرة بنتيجه 88 – 84 ، فى ثانى المباريات الخمس فى نهائى بطوله دورى السوبر لكره السله ، والتى اقيمت على صاله وزاراه الشباب والرياضه بمدينه 6 اكتوبر.

ويحتاج الزمالك لتحقيق فوز أخرى للتتويج بلقب بطولة الدورى وتقام المباراة الثالثة يوم الثلاثاء المقبل ، حيث يحصل الفريقين على راحة الاحد والاثنين .

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وكان الزمالك ، قد فاز فى المباراة الاولى امس الجمعة بنتيجة 87 – 85