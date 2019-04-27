شكرا لقرائتكم بدون مدرب .. الإسماعيلي يخوض مرانه غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر الجهاز المعاون الجديد لفريق الإسماعيلي لاعبي الفريق بموعد مران الغد في الخامسة عصرا استعدادا لملاقاة حرس الحدود المقرر لها الثلاثاء المقبل بالجولة 31 للدوري. كان البلجيكى سيدومير المدير الفني للاسماعيلي قد غادر مران فريقه علي الملعب الفرعي لستاد الاسماعيلية اعتراضا علي تقليص صلاحياته الفنية. Advertisements وحضر سيدومير الي الملعب في الموعد المحدد للتدريب وهو الخامسة مساء وفوجىء بوجود دور للجهاز المعاون الجديد اثناء التدريب ليقرر مغادرة المران قبل انتهاؤه. وعين مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان كل من محمود جابر مدربا عاما وعطية صابر مدربا وصبرى المنياوى مديرا للكرة بعد قبول اعتذار الجهاز المعاون الذى ضم أحمد قناوى ومحمد محسن أبوجريشة. بدأ مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان رحلة التخلص من البلجيكى سيدومير المدير الفنى للفريق بعد الخسارة من وادى دجلة بثلاثية دون رد ليواصل الدراويش مسلسل العروض المخيبة للامال للفريق فى آخر خمس جولات بالمسابقة ، وتدور مناقشات داخل المجلس الأصفر للوصول لصيغة تنهى العلاقة بين الدراويش ومدربه البلجيكى بدون أعباء مالية كبيرة علي خزينة النادي ،وينص العقد على بند يحق لسيدومير الحصول على قيمة عقده كاملًا في حال فسخ التعاقد معه قبل نهاية الموسم الحالي وهو ما سيكبد الإسماعيلي مبلغًا كبيرًا.

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