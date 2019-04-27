شكرا لقرائتكم أمرابط يعترف: غامرت باللعب أمام الاتحاد.. وإصابتي تفاقمت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد المغربي نورالدين أمرابط لاعب النصر أنه خاطر بالعودة من الإصابة للعب مباراة الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك، ما أدى إلى تفاقمها بعد المواجهة التي خسرها فريقه 4-2.
وقال في تصريح تلفزيوني بعد المباراة: إصابتي في عضلة الفخذ تفاقمت وخاطرت كثيرا باللعب اليوم والآن أحتاج الراحة لأسبوعين. وعن الخسارة قال أمرابط: كانت مباراة صعبة فالاتحاد قدم مباراة كبيرة ونحن لعبنا بشكل عالي وأضعنا بعض الفرص ولكن الاتحاد سجل عبر الهجمات المرتدة.
وأضاف بأن الخسارة لن تؤثر على مسار الدوري، وقال: هي نتيجة سلبية في الكأس ونحن محبطون ولكن التركيز الآن هو على مباريات الدوري المتبقية.
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