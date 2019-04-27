شكرا لقرائتكم صحف البرتغال تحتفي بإيمانويل.. وإقالة زوران تشغل الكروات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تناقلت الصحف البرتغالية فوز التعاون على الهلال بخماسية نظيفة يوم الجمعة في نصف نهائي كأس الملك، متغنية بدور المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل في إيصال الفريق إلى النهائي الثاني في تاريخه.

ويعد وصول التعاون إلى نهائي كأس الملك هو الثاني في تاريخه بعدما كان الأول في عام 1990 عندما خسر اللقاء أمام النصر، وهو آخر ألقاب الفريق العاصمي بالبطولة نفسها.

وكتبت صحيفة "ريكورد" البرتغالية: التعاون، بقيادة بيدرو إيمانويل، يسحق الهلال بخماسية نظيفة ويصل للنهائي.

وزادت الصحيفة: الهلال الذي كان يدربه البرتغالي جورجي جيسوس حتى 30 يناير، وصل لفترة بين الشوطين وهو متأخر بهدفي ساندرو إيمانويل وعبدالفتاح آدم. ومع أن الهلال كان يلعب المباراة على أرضه في ملعب جامعة الملك سعود، إلا أنهم لم يظهروا مرتاحين بتاتاً، ليقوم البوروندي بهز الشباك بهدف ثالث ويتلوه كل من الكاميروني توامبا وإبراهيم الزبيدي.

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وأضافت: وينتظر فريق بيدرو إيمانويل وريكاردو ماتشادو، الذي لزم مقاعد البدلاء، الفائز من مباراة الاتحاد والنصر، الذي يقوده البرتغالي روي فيتوريا.

وكتبت صحيفة "فيسرنيي" الكرواتية عن إقالة زوران يوم السبت، وقالت "زوران لم يعد مدربا للهلال بعد الخسارة الثقيلة من التعاون التي لم تتقبلها الإدارة". وأضافت "زوران دخل اللقاء بالصف الثاني من اللاعبين بمباركة من مجلس الإدارة، إلا أن الخسارة الثقيلة تركته خاوي اليدين بعدما قررت إدارة الهلال إقالته".

وكتب موقع "فييستي" عنوانا يصف فيه الإقالة "نهاية قصة زوران ماميتش مع الهلال: خسارة كارثية كلفته منصب التدريب". فيما علق موقع "أوجوغو" البرتغالي على الإقالة وكتب: بديل جيسوس في الهلال يطرد.

وواصلت الصحف العالمية تغطية نصف النهائي يوم الجمعة، وكتب موقع "سوكروز" المعني باللاعبين الأستراليين: "خيبة أمل لديجينيك"، مضيفا أن اللاعب الأسترالي تلقى خسارة موجعة أمام التعاون بخماسية نظيفة في نصف نهائي كأس الملك.