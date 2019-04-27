شكرا لقرائتكم الهلال يقيل زوران ويستعير مدرب الفيصلي لتدريب الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت إدارة الهلال إقالة المدرب الكرواتي زوران ماميتش وتكليف البرازيلي بريسيليس تشاموسكا المدير الفني للفيصلي بتدريب الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

وخرج الهلال في أسبوع واحد من بطولتين، الأولى بالخسارة في نهائي كأس زايد للأندية الأبطال بهدفين لهدف أمام النجم الساحلي، والثانية عندما تلقى هزيمة تاريخية أمام التعاون في نصف نهائي كأس الملك بخماسية لا رد لها.

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وسيكون تشاموسكا المدرب الثالث للهلال هذا الموسم بعد البرتغالي جورجي جيسوس والكرواتي زوران ماميتش.

وحضر تشاموسكا إلى الفيصلي في أكتوبر الماضي خلفاً للروماني ميرشيا ريدينك، وقاد الفريق في 24 مواجهة كسب منها 11 مباراة بينما تعادل 6 مرات وخسر في سبع.

وخسر الهلال مع زوران 4 مرات في جميع المسابقات أمام النصر في الدوري واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا والأهلي في كأس زايد للأندية الأبطال وأخيراً التعاون في نصف نهائي كأس الملك.