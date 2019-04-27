شكرا لقرائتكم وست هام يصعق توتنهام بهدف أنطونيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سقط فريق توتنهام في فخ الخسارة أمام ضيفه وست هام بهدف خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل هدف المباراة الوحيد ميشيل أنطونيو في الدقيقة 67، ليرفع وست هام رصيده إلى 46 نقطة في المركز الحادي عشر بينما توقف رصيد توتنهام عند 70 نقطة في المركز الثالث.

يذكر أن هذه الخسارة هي الثانية عشرة لتوتنهام في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 23 مباراة والتعادل في واحدة، فيما يعد هذا الفوز هو الثالث عشر لوست هام في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 16 مباراة والتعادل في سبع.

ويستعد توتنهام لمواجهة ضيفه أياكس الهولندي يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا.