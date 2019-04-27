فوز صعب للترجي حامل اللقب على مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

اسماء السيد - حقق الترجي التونسي حامل اللقب فوزا صعبا على ضيفه مازيمبي الكونغولي الديموقراطي 1-صفر السبت على الملعب الأولمبي في رادس في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم.

وسجل الدولي الجزائري يوسف بلايلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 51.

ويلتقي الفريقان إيابا السبت المقبل في لوبومباشي.

وهو الفوز السادس تواليا للترجي في المسابقة، علما بأنه الوحيد الذي لم يذق طعم الخسارة حتى الآن هذا الموسم.

في المقابل، خسر مازيمبي للمرة الأولى في مبارياته السبع الأخيرة في المسابقة، وتحديدا منذ سقوطه المدوي أمام مضيفه النادي الرياضي القسنطيني الجزائري صفر-3 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.

وهي المرة الثانية التي يقع فيها الفريقان في دور الأربعة بعد عام 2012 عندما تعادلا سلبا في الكونغو الديموقراطية وفاز الترجي 1-صفر إيابا في تونس، قبل أن يخسر النهائي أمام الأهلي المصري.

والتقى الفريقان في الدور النهائي لنسخة 2010 عندما فاز مازيمبي 2-صفر ذهابا على أرضه وفرض التعادل 1-1 إيابا في تونس.

- غياب الفرص -

ولعب الترجي بحذر في الشوط الأول ووجد صعوبة كبيرة في اختراق دفاع مازيمبي الذي كان منظما بشكل جيد من الناحية الدفاعية فغابت الفرص الحقيقية على المرميين.

وتحسن أداء الترجي في الشوط الثاني وترجمه إلى هدف مبكر قبل أن تسنح له فرص أخرى أهدرها مهاجموه الذين فشلوا أيضا في استغلال النقص العددي في صفوف الضيوف بعد طرد المدافع كيباسو تشونغو لتلقيه الإنذار الثاني في الدقيقة 72.

Advertisements

وقال مدرب الترجي معين الشعباني "الحقيقة في هذه المباراة كان الهدف الأول هو ألا تستقبل شباكنا أي هدف كي لا تصعب مهمتنا، وأن نستغل أكبر عدد من الفرص التي تسنح أمامنا، ولكن للأسف ترجمنا واحدة فقط".

وأضاف "عموما، أشكر اللاعبين لانهم قدموا مباراة كبيرة، في الدور نصف النهائي للمسابقة القارية وامام فريق كبير مثل مازيمبي من الصعب أن تحصل على فرص كثيرة. حققنا فوزا جيدا وسنستعد جيدا للمباراة المقبلة وسنكون في الموعد في مباراة الإياب".

وكانت أخطر فرصة في الشوط الأول لطه ياسين الخنيسي اثر انفراد عند حافة المنطقة لكنه فضل مراوغة الحارس الدولي العاجي سيلفان غبوهويو على لعبها ساقطة داخل المرمى الخالي (15).

ونجح بلايلي في افتتاح التسجيل بتمريرة عرضية من الجهة اليسرى خدعت حارس مرمى الضيوف بعدما ارتقى لها طه ياسين الخنيسي برأسه دون أن يلمسها (51).

وتصدى الحارس غبوهويو لتسديدة قوية لهيثم الجويني من مسافة قريبة بعد مجهود فردي رائع داخل المنطقة (70).

وطرد المدافع الزامبي كيباسو تشونغو لتلقيه الانذار الثاني (72).

وأنقذ الحارس غبوهويو مرماه من هدف محقق بتصديه لانفراد الجويني اثر تلقيه تمريرة على طبق من ذهب من بلايلي (86).

وكاد مازيمبي يدرك التعادل في الدقيقة الأخيرة بضربة رأسية لجاكسون موليكا تصدى لها الحارس بنشريفية (90).

ملخص المباراة: