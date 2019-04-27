كفيتوفا إلى ننهائي دورة شتوتغارت لملاقاة كونتافيت وانسحاب أوساكا بسبب الاصابة

اسماء السيد - تجمع المباراة النهائية لدورة شتوتغارت لكرة المضرب الاحد بين التشيكية بترا كفيتوفا، المصنفة ثالثة، الفائزة على الهولندية كيكي برتنز السادسة، في الدور نصف النهائي السبت، والإستونية أنيت كونتافيت الخامسة عشرة التي استفادت من انسحاب منافستها اليابانية ناومي أوساكا المصنفة اولى بسبب اصابة في البطن، لتضمن تأهلها.

واحتاجت كفيتوفا الى تقديم أفضل مستوى لها للتخلص من منافستها برتنز في ثلاث مجموعات 7-6 (7-3) و3-6 و6-1.

وكسرت التشيكية النحس الذي يلازمها في الدورة الالمانية إذ وصلت الى نهائي شتوتغارت للمرة الاولى في مسيرتها، بعدما كانت خرجت من المربع الذهبي مرتين في الاعوام السابقة.

وقالت كفيتوفا، التي ستخوض مباراتها النهائية الرابعة هذا العام "لن تكون مباراة سهلة أمام أنيت (كونتافيت). تمرَّنَّا قليلا مع بعضنا البعض قبل الدورة، وكان الامر ممتعا".

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وتلعب التشيكية في النهائي امام كونتافيت المرتاحة نسبيا بعدما أعلنت أوساكا (21 عاما) انسحابها من شتوتغارت بسبب اصابة في البطن.

وعلقت اليابانية على انسحابها قائلة "لا اعتقد أن بامكاني ان ارسل الكرة"، مضيفة حول ماهية إصابتها "إنه تقلص في البطن، وهو أمر سبق لي أن عانيت منه. لذلك أعرف طبيعة الاصابة وما يتوجب عليّ فعله للعلاج".

ورغم خروجها خالية الوفاض من الدورة الالمانية، إلا أن أوساكا ستحافظ على صدارة ترتيب اللاعبات المحترفات.