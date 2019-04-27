بوتاس وهاميلتون يفاجئان فيراري ويحجزان الانطلاقة في جائزة أذربيجان

اسماء السيد - فاجأ سائقا مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس والبريطاني لويس هاميلتون منافسيهما في فيراري الألماني سيباستيان فيتل وشارل لوكلير من موناكو السبت في التجارب الرسمية لجائزة أذربيجان الكبرى، المرحلة الرابعة من بطولة العالم لسباقات فورمولا واحد، وانتزعا المركزين الأوليين في الانطلاقة الأحد.

وسينطلق بوتاس من المركز الأول بعدما حقق أسرع توقيت، أمام هاميلتون بطل العالم 5 مرات آخرها في الموسمين الماضيين ومتصدر الترتيب العام، فيما جاء فيتل رابعا خلف سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن.

وسينطلق لوكلير الذي تعرض لحادث في التجارب الثانية اليوم عندما اصطدم بحواجز الأمان في المنعطف الثامن، من المركز التاسع.

وكان سائقا فيراري سيطرا على فترتي التجارب الحرة الجمعة.

وقال بوتاس "حجزي المركز الأول في الانطلاق في اللفة الاخيرة من التجارب أمر رائع"، مضيفا "الفريق قام بعمل رائع جدا كي نتواجد في هذا الوضع بعد تجارب حرة معقدة. لقد نجحت في تقديم أفضل ما لدي في القيادة".

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من جهته، قال هاميلتون "فيراري كان سريعا جدا بسيطرته على التجارب الحرة، وبالتالي ما حققناه اليوم رائع جدا بالنسبة لنا. جئنا إلى هنا دون جديد في السيارة (خلافا لفيراري وريد بول) وبالتالي فإن تحقيق الثنائية في الانطلاق... تسمح لنا بوضع جيد في السباق. فيما يتعلق بالكفاءة، نحن أقرب كثيرا من فيراري في إيقاع السباق".

وكان بوتاس في طريقه إلى إحراز المركز الاول في سباق أذربيجان الموسم الماضي لولا ثقب في اطار سيارته حين كان في صدارة السباق قبل ثلاث لفات على النهاية ففسح المجال أمام هاميلتون الذي ظفر بالمركز الأول أمام فيتل.

في المقابل، اعترف فيتل قائلا "لا أعتقد أنهم سرقوا منا الانطلاق من المركز الأول. كانوا الأكثر سرعة"، مضيفا كان من الصعب القيادة في هذه الظروف. مع الشمس ودرجة الحرارة المنخفضة".

من جهته علق لوكلير على نتيجته اليوم قائلا "كنت غبيا. لم أقم بعملي اليوم. أنا مستاء جدا من نفسي وأستحق تماما ما حصل لي. ارتكبت خطأ" في إشارة إلى اصطدامه بحواجز الأمان في المنعطف الثامن في أضيق مكان في حلبة باكو، وفي المكان ذاته الذي اصطدم به سائق وليامس البولندي روبرت كوبيتسا في التجارب الأولى.

وأدى الحادثان إلى تأخير هذه التصفيات التي تفسر انخفاض درجة الحرارة الذي أشار إليه فيتل.