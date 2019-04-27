شكرا لقرائتكم خبر عن عماد السيد: مواجهة النجم الساحلى نهائي مبكّر.. وتاريخنا أكبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عماد السيد حارس مرمى فريق الزمالك، أن مباراة النجم الساحلي المقرر لها غدا الأحد على ستاد برج العرب، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية، ستكون فى غاية الصعوبة.
أضاف عماد خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفى، إن مواجهة الزمالك والنجم الساحلى تعد بمثابة نهائى مبكر بين الفريقين، خاصة وأن الفريق التونسى يمتلك لاعبين على أعلى مستوى، وفاز مؤخرا بلقب البطولة العربية، إلا أن الزمالك فريق كبير أيضًا ولديه تاريخ شاهد على ذلك، وهدفنا تحقيق الفوز فى مباراة الغد للإقتراب خطوة من التأهل للنهائى.
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