محمود جابر يجتمع بنجوم الإسماعيلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته مساء اليوم ، ضمن البرنامج التحضيرى لملاقاة حرس الحدود الثلاثاء القادم فى الأسبوع الــ31 ببطولة الدورى الممتاز. المران بدأ باجتماع عقده الجهاز الفنى المعاون الذى ضم محمود جابر المدرب العام وعطية صابر المدرب المساعد وسعفان الصغير مدرب حراس المرمى إضافة لصبرى المنياوى مدير الكرة مع اللاعبين لحثهم على تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنافس. Advertisements كما شمل المران على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية شملت سرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية والتسليم والتسلم فى المساحات الضيقة. حرص محمود جابر على منح تعليمات صارمة لتجنب الهجمات المضادة للمنافس والحد من خطورته. واختتم المران بتقسيمة حماسية بمشاركة كافة اللاعبين حيث تم ايقاها لمنحهم التعليمات الفنية.

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