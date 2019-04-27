شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 27 / 4 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 27 / 4 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، جروس يضم 20 لاعبًا لمواجهة النجم الساحلى بالكونفدرالية ويستبعد بوطيب وحازم جروس يضم 20 لاعبًا لمواجهة النجم الساحلى بالكونفدرالية ويستبعد بوطيب وحازم الزمالك يرتدى زيه الأبيض فى مواجهة "أحمر" النجم الساحلي صور .. الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة الطلائع فى حضور وليد سليمان شريف إكرامي ينتظم فى مران الأهلي.. وتأهيل الرباعي المصاب جلسة بين لاسارتى ومعاونيه.. ومحاضرة نظرية للاعبى الأهلي Advertisements حسين الشحات يغيب عن مران الأهلي.. وباسم على جاهز لمواجهة الطلائع رمضان صبحى يعود للمنتخب الوطنى فى امم افريقيا 2019 سيدومير يغادر مران الاسماعيلي اعتراضا على تقليص صلاحياته رسميا.. محمد صلاح يجدد عقده مع أف سى مصر بعد إنجاز الصعود

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 27 / 4 / 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.