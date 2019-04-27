شكرا لقرائتكم خبر عن جروس: هدفنا تخطى النجم لحصد الكونفدرالية.. وأوباما عوض غياب ساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السويسري جروس المدير الفني للزمالك على صعوبة مباراة الفريق الأبيض المرتقبة أمام النجم الساحلي المقرر لها في التاسعة مساء غد الأحد على ملعب برج العرب في ذهاب الدور نصف النهائي للكونفدرالية الأفريقية، وأعرب عن سعادته بالوصول لنصف النهائي.

أضاف المدير الفني للأبيض في المؤتمر الصحفي على أن المنافس فريق قوي ويضم مجموعة متميزة من اللاعبين، إلا أن الزمالك يتطلع للفوز قبل خوض مباراة العودة في الخامس من مايو المقبل في تونس، خاضة وأن لقاء العودة سيكون صعب لأنه على ملعب المنافس ووسط جماهيره.

أضاف الخواجة السويسرى، على أن المنافس فريق قوي ويملك مدير فني صاحب خبرات كبيرة ولكن هدف فريقه هو الفوز والوصول لنهائي البطولة

Advertisements

وأوضح جروس أن الزمالك يفتقد خدمات التونسي فرجاني ساسي وهو لاعب مهم في الفريق ولكن القلعة البيضاء عليها التعامل مع الموقف، وأضاف أنه قام بتجربة يوسف أوباما في نفس المركز وأدى بصورة جيدة وأثبت قدرته على القيام بنفس المهام، لتعويض غياب اللاعب التونسى في الفترة الحالية، مضيفا أنه يثق في قدرات لاعبي الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء بطل تونس.

وطالب المدرب السويسري من الجماهير مؤازرة الفريق ودعمه خلال المباراة المرتقبة أمام بطل تونس في ظل أهميتها، مضيفا أنه يدرك أهمية اللقاء وضرورة تحقيق فوز مطمئن.