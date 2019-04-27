شكرا لقرائتكم خبر عن مشاورات مكثفة بين سيدومير ومجلس الإسماعيلي للرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تدور مشاورات مكثفة في الوقت الحالي بين مجلس ادارة النادي الإسماعيلي والبلجيكي سيدومير المدير الفني للفريق للوصول لصيغة مناسبة لإنهاء العلاقة بين الطرفين خلال ساعات قليلة.

وكان البلجيكى سيدومير المدير الفني للاسماعيلي قد غادر مران فريقه علي الملعب الفرعي لستاد الاسماعيلية اعتراضا علي تقليص صلاحياته الفنية.

وحضر سيدومير الي الملعب في الموعد المحدد للتدريب وهو الخامسة مساء وفوجىء بوجود دور للجهاز المعاون الجديد اثناء التدريب ليقرر مغادرة المران قبل انتهاؤه .

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وعين مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان كل من محمود جابر مدربا عاما وعطية صابر مدربا وصبرى المنياوى مديرا للكرة بعد قبول اعتذار الجهاز المعاون الذى ضم أحمد قناوى ومحمد محسن أبوجريشة.

وبدأ مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان رحلة التخلص من البلجيكى سيدومير المدير الفنى للفريق بعد الخسارة من وادى دجلة بثلاثية دون رد ليواصل الدراويش مسلسل العروض المخيبة للامال للفريق فى آخر خمس جولات بالمسابقة ، وتدور مناقشات داخل المجلس الأصفر للوصول لصيغة تنهى العلاقة بين الدراويش ومدربه البلجيكى بدون أعباء مالية كبيرة علي خزينة النادي ،وينص العقد على بند يحق لسيدومير الحصول على قيمة عقده كاملًا في حال فسخ التعاقد معه قبل نهاية الموسم الحالي وهو ما سيكبد الإسماعيلي مبلغًا كبيرًا.

وقاد الخواجة البلجيكى سيدومير الإسماعيلى هذا الموسم فى 15 لقاءً بالدورى، فاز فى 6 وتعادل فى مثلها وهزم بثلاث مباريات، وسجل الفريق 15 هدفاً بشباك المنافسين وتلقى 14 هدفاً، ويحتل الدراويش المركز السابع فى جدول الدورى برصيد 37 بعدما لعب 28 مباراة.