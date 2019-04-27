الزمالك يفوز على الجزيرة 88 / 84 بدوري سوبر السلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سلة الزمالك على نظيره الجزيرة بنتيجة 88-84، فى ثانى جولات نهائي دورى السوبر والتي تقام بصالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوير. ويلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل في المباراة الثالثة بين الفريقين، ووفقا لنظام (الأفضل من 5) سيمنح فوز الزمالك بالمباراة اللقب، وحال فوز الجزيرة سيلتقى الفريقان الأربعاء في المباراة الرابعة، وحال فوز الزمالك بها سيحسم الأمور لصالحه، أما فوز الجزيرة، فيعنى إقامة لقاء فاصل في الرابع من مايو . Advertisements

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