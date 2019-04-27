شكرا لقرائتكم خبر عن رجب عمران بديلا لتونى فى المقاصة أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز الجهاز الفنى لمصر المقاصة بقيادة جمال عمر اللاعب رجب عمران مدافع وسط الفريق ليحل بديلا لمحمد تونى الموقوف فى لقاء الفريق أمام بيراميدز الثلاثاء المقبل فى الجولة فى المباراة المقررة بينهما فى الجولة الـ31 . كان محمد تونى قد تلقى الإنذار الثالث فى لقاء فريقه الأخير أمام الاتحاد السكندرى فى اللقاء الذى أنتهى بالتعادل السلبى . ويحتل المقاصة المركز السادس بجدول الدورى برصيد 41 نقطة .

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