نتيجة مباراة الاتحاد والنصر الآن 27/4/2019 في كأس خادم الحرمين الشريفين

نتيجة مباراة الاتحاد والنصر اليوم في كأس الملك، يمكن لعاشقي العميد والعالمي في المملكة العربية السعودية متابعة البث المباشر لمباراة الاتحاد والنصر في قبل نهائي كأس خادم الحرمين الشريقين اونلاين مساء اليوم رابط يوتيوب كورة ستار على ملعب محيط الرعب، نقدم نتيجة مباراة الاتحاد والنصر الان.

نتيجة مباراة الاتحاد والنصر، يبدأ موعد مباراة الاتحاد ضدالنصر اليوم في الساعة السادسة و25 دقيقة مساءا بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة و25 دقيقة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وكالمعتاد سيتم إذاعة المواجهة من خلال قناة الرياضية السعودية اتش دي 1 بالتعليق العربي الرائع.

وكان الهلال قد غادر البطولة في مفاجأة كبيرة بعدما تلقى هزيمة ساحقة بخمسة أهداف دون رد أمام التعاون الذي صعد لنهائي البطولة وينتظر الفائز من مباراة الكلاسيكو السعودي اليوم.

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نتيجة مباراة الاتحاد والنصر الان

نتيجة مباراة الاتحاد والنصر، نتيجة الاتحاد والنصر اليوم، نتيجة مباراة الاتحاد والنصر في كأس الملك.

تشكيلة الاتحاد الرسمية أمام النصر: فواز القرني – أحمد عسيري – مروان داكوستا – عبدالله العمار – سعود عبد الحميد – سانوجو – كريم الأحمدي – رودريجز – فيلانويفا – فهد المولد – بريجوفيتش.

تشكيلة لاعبي النصر التي ستبدأ المباراة هي: جونز – العبيد – مايكون – هوساوي – الغنام – الجبرين – بيتروس – موسى – جوليانو – مرابط – حمدالله.